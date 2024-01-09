Овации публики

- азербайджанский дирижер на гастролях в Китае - ФОТО

В Китае с большим успехом проходит масштабное гастрольное турне главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева с Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е. Светланова.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил Эйюб Гулиев.

Гастроли охватывают 13 разных городов Китая - Шанхай, Далянь, Дунгуань, Шэньчжэнь, Наньнин, Чанша, Цюйчжоу, Наньтун, Уси, Вэньчжоу, Фучжоу, Сямынь и Чунцин.

Специально по случаю новогодних праздников была подготовлена концертная программа из произведений Петра Чайковского (Симфония №5, фрагменты из оперы "Евгений Онегин", сюита из балета "Щелкунчик"), а также оркестровые сочинения австрийских композиторов. Во всех концертах участвует знаменитая греческая пианистка Теодосия Току, которая с блеском исполняет Фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича.

По завершению каждой программы китайская публика благодарила участников бурными овациями.

В знак признательности азербайджанский дирижер и Симфонический оркестр России имени Е. Светланова подготовили дополнительно небольшую программу из знаменитых китайских произведений.

Завершающий последний концерт турне состоится 10 января в Большом театре города Чунцин.

Отметим, что Симфонический оркестр России имени Е. Светланова хорошо знаком азербайджанской публике. В 2006 году оркестр с огромным успехом выступил под управлением Мстислава Ростроповича в Баку на международном фестивале, посвященном 100-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!