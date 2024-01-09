Впервые в Азербайджане стартовал проект "Культурное достояние народа" (Xalqın mədəni sərvəti), организованный Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова и Гянджа-Дашкесанским региональным Управлением культуры министерства культуры Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

В первый день проекта выступили учащиеся Детских музыкальных школ имени Фикрета Амирова и Тельмана Гаджиева, Детской школы искусств.

В рамках проекта, который пройдет с 8 по 14 января, состоится "Музыкальный парад" произведений выдающегося азербайджанского композитора, основоположника жанра симфонического мугама в мировой музыке Фикрета Амирова. Основная цель проекта - пропаганда классических образцов Азербайджана в регионах, донесение азербайджанских национально-духовных ценностей, фольклорной музыки до современной молодежи. Каждый месяц проект будет посвящен видным деятелям культуры и искусства.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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