Русский дом в Баку продолжает серию праздничных новогодних мероприятий

Концерт эстрадной музыки, приуроченный к празднованию Старого Нового года, пройдет в Русском доме в Баку 12 января в 19:00. Мероприятие организовано совместно Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли (БМА) и Русским домом в Баку.

Как сообщили Day.Az в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ), в этот вечер для собравшейся публики прозвучат всеми любимые шлягеры прошлых лет и современные вокальные и инструментальные хиты отечественной и зарубежной эстрады. Зрителей ожидают музыкальные сюрпризы от дебютантов проекта и полюбившихся исполнителей. В концертной программе выступят солистка Азербайджанского государственного академического музыкального театра Юлия Гейдарова, старший преподаватель БМА Лала Мухтарова, концертмейстер БМА Диляра Керимова, артисты Азербайджанской государственной хоровой капеллы Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Камилла Иманова, Фархад Алекперов, Эльяр Алиев, лауреат международных конкурсов Эмиль Малыгин, выпускницы БМА Аминат Ахмедова и Наргиз Мамедова, а также Джавид Бабаев.

Ведущая и куратор проекта доктор философии по искусствоведению старший преподаватель БМА Алена Инякина.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!