В Русской драме состоится премьера спектакля "Три красавицы"

На старый Новый год, 13 января в 19:00, в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна состоится премьера замечательного спектакля по пьесе Валентина Красногорова "Три красавицы", сообщает Day.Az. До премьеры осталось всего три дня!

По сюжету, три подруги - одинокие женщины "золотого возраста" - решают изменить свою судьбу и найти себе спутников жизни. Эта теплая комедия убеждает зрителя в том, что годы не являются помехой для поисков любви и счастья.

Режиссёр-постановщик - народный артист Азербайджана Александр Шаровский, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, над музыкальным оформлением работает - заслуженный работник культуры Владимир Неверов. В ролях - народная артистка Аян Миркасимова, заслуженная артистка Мелек Абасзаде, актриса Медина Муллаева.

Билеты можно приобрести в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн https://iticket.az/events/theatre/three-beauties/107184.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az.

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