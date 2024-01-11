Удивительный исполнитель на таре Бахрам Рагимли! Музыка и краски Азербайджана

В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялся концерт и представлена выставка художественных работ Бахрама Рагимли - талантливого, разностороннего молодого человека с синдромом Дауна, сообщает Day.Az.

В своих выступлениях на мероприятии заместитель директора Национального музея искусств Назрин Ширинова и руководитель Центра детского развития Айнур Мусаева отметили, что музей совместно с Центром детского развития приступил к реализации нового проекта "Оттенки таланта" с целью вовлечения детей и представителей молодежи с ограниченными возможностями здоровья в музейную жизнь, социальную и культурную среду.

Данный проект направлен на выявление творческих талантов детей и представителей молодежи с ограниченными возможностями здоровья, их поддержку, а также ознакомление представителей общественности с их творчеством. Проект будет осуществляться каждый месяц в течение года. Организаторы также подчеркнули важность присоединения к этому проекту других организаций, реализующих инклюзивные мероприятия.

Заслуженный артист Азербайджана, исполнитель на таре Вусал Искендерзаде около пяти лет преподает 27-летнему Бахраму Рагимли искусство исполнения на таре.

"Познакомившись с Бахрамом, вначале предложил ему попробовать научиться играть на других музыкальных инструментах, но он не колебался. Чтобы овладеть искусством исполнения на таре, нужны большое желание и любовь к этому музыкальному инструменту, и у Бахрама они были и есть. Безусловно, если с любовью относишься к какому-либо делу, то это всегда дает плоды. Для меня обучение Бахрама превратилось в миссию. Бахрам - особенный человек и ему необходимо уделять больше внимания. Вначале мы занимались по 30-45 минут, но потом я понял, что время урока обязательно необходимо увеличить, и постепенно оно достигло двух часов. Сегодняшний концерт - это наше первое большое выступление на публике с получасовой концертной программой. Сегодня Бахрам выступает без сопровождения, но в будущем мы планируем, чтобы с ним на сцене были музыканты, например, исполнители на нагаре", - сказал заслуженный артист Азербайджана.

Мама Бахрама Рагимли Мехпара Рагимова подчеркнула, что ее сын с шести лет начал заниматься арт-терапией, затем спортом, он и сейчас занимается плаванием, играет в большой теннис.

"К игре на таре он проявлял интерес с детства, Бахрам много слушает мугам, его очень привлекают выступления всемирно известного ханенде, народного артиста Алима Гасымова. Наш педагог - заслуженный артист Вусал Искендерзаде стал развивать его способности. Бахрам не знает нот, он играет по памяти. Тар - сложный музыкальный инструмент, и то, что Бахрам смог овладеть игрой на нем, огромный шаг. Хочу, чтобы Бахрам своим творчеством вдохновил, дал стимул особенным людям", - сказала мама молодого человека.

В ходе концертной программы Бахрам Рагимли исполнил сочинения Фикрета Амирова, Метина Букея, Асафа Зейналлы, Султана Гаджибекова, Ниязи, Муслима Магомаева и других композиторов, а также народную песню "Ay Laçın".

Также на мероприятии лауреат ряда музыкальных конкурсов Жаля Мусаева, которая с отличием окончила Центральную школу искусств имени Гара Гараева, исполнила произведения Иоганна Себастьяна Баха и Астора Пьяццоллы.

В ходе мероприятия гости ознакомились с художественными работами Бахрама Рагимли, которые поражают воображение цветовой гаммой.