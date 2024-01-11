В Баку обсудили историческое наследие Польши в Азербайджане

В Национальном музее истории Азербайджана в Баку состоялась встреча директора музея, академика Наили Велиханлы с послом Польши в Азербайджанской Республике Рафалом Поборски, сообщили Day.Az в музее.

В ходе встречи прошли обсуждения исторического наследия Польши в Азербайджане, культурно-исторических отношений между двумя странами, а также проектов сотрудничества с азербайджанским музеем.

Затем посол Польши в Азербайджане посетил Дом-музей известного мецената, крупного нефтяного предпринимателя Гаджи Зейналабдина Тагиева (дом-музей расположен в здании, созданном по проекту польского архитектора Иосифа Гославского).

Также гостю были преподнесены в дар издания, выпущенные на основе ценных экспонатов музея.

Отметим, что в период "нефтяного бума" в конце XIX начале XX веков в Азербайджане и последовавшего за ним активного развития Баку наряду с местными архитекторами, в обогащении архитектурного облика города активно участвовали и зарубежные специалисты

В то время главными городскими архитекторами Баку были поляки Иосиф Гославский, Казимир Скуревич, Иосиф Плошко и Евгений Скибинский. К творениям польских архитекторов относятся здание бывшей Городской Думы (ныне - здание Исполнительной власти Баку), Дворец Тагиева (ныне - Национальный музей истории Азербайджана), Тагиевская женская мусульманская школа (ныне - Институт рукописей НАНА), Дворец Мухтарова (ныне - Дворец счастья), Исмаилия (ныне - здание Президиума НАНА), Дом-музей Мстислава Ростроповича, здания Союза архитекторов и Государственного театра кукол, а также множество жилых домов.

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