Умер Юрий Соломин

Народный артист СССР Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщение Малого театра, художественным руководителем которого был артист.

Подробности смерти актера пока неизвестны.

Юрий Соломин попал в больницу больше двух месяцев назад - 6 ноября 2023 года. В пресс-службе Малого театра госпитализацию объяснили инсультом в легкой форме, который перенес артист.

14 ноября Telegram-канал Mash сообщал, что у Соломина развилась двухсторонняя пневмония.

9 января стало известно о выписке Соломина.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал актерское мастерство в высшем театральном училище имени Щепкина. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. В 1988 году он удостоился звания народного артиста СССР.

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