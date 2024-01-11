"3391 километр" в Баку

Эксклюзивно в сети кинотеатров CinemaPlus с 12 января пройдёт показ турецкой мелодрамы "3391 километр", снятой по книге Бейзы Алкоч, сообщили Day.Az в пресс-службе CinemaPlus.

Креативным продюсером и режиссером фильма является Дениз Энйуксек.

Главные роли исполнили одни из самых популярных молодых актеров Турции - Дерья Пынар Ак и Ахмет Хактан Завлак.

Фильм рассказывает историю молодых людей, которые познакомились через социальную сеть и начали испытывать сильные чувства друг к другу, несмотря на то, что их разделяет огромное расстояние. Зрители становятся свидетелями любовного романа на расстоянии 3391 километра.

На социальных страницах фильма "3391 километр" поклонниками книги Бейзы Алкоч оставлены десятки тысяч комментариев. Читатели настолько точно знают каждую деталь литературной истории, что во время съемок кинокартины из-за сильного давления и комментариев фанатов были добавлены многие детали, которых не было в изначальном сценарии, но были в книге.

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