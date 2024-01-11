Дюма, Натаван, кинжал, архалук и игра…

Союз писателей Азербайджана выступил с аргументированным, обстоятельным заявлением, в котором решительно осуждается оскорбительное отношение к памятнику видной поэтессы, последней принцессы Карабахского ханства Хуршидбану Натаван и "Азербайджанскому парку" во французском городе Эвиан-ле-Бен, проявляемое по указке Елисейского дворца.

Секретарь Союза писателей Азербайджана по международным литературным связям, вице-президент Союза писателей ТЮРКСОЙ, поэт и переводчик Салим Бабуллаоглу поделился с Trend своим мнением по этому вопросу, передает Day.Az.

Как известно, французский писатель Александр Дюма (1802-1870), бывавший на Кавказе, в Азербайджане, в частности, в Карабахе, в 1858-1859 годах, в произведении "Кавказ" описал состоявшееся в доме бакинского полицмейстера Пигулевского знакомство с Хасай беком Уцмиевым (1823-1866) - генерал-майором царской армии, его супругой - выдающейся азербайджанской поэтессой XIX века, просветителем и меценатом, дочерью последнего карабахского хана Мехтигулу хана Джеваншира, внучкой Ибрагимхалил хана Хуршидбану Натаван (1832-1897) и другими членами их семьи.

"При первом знакомстве с произведением "Кавказ" моё внимание особо привлекли три момента, принявшие при повторном прочтении еще более явственные очертания, символичность, перекликающуюся с современностью.

Описывая Хасай бека, Натаван ханум и их детей, Дюма отмечает, что на коленях у бабушки сидел мальчик лет пяти-шести (речь идет о присутствовавших на встрече матери Хасай бека, а также сыне Хасай бека и Натаван - Мехтигулу хане), державший в руках обоюдоострый, как бритва, кинжал. "Это был настоящий кинжал, который мать-француженка ни за что на свете не оставила бы в руках своего ребенка, а у азербайджанок он считается первой детской игрушкой", писал Дюма.

Второй примечательный момент связан с обращением Хасай бека к Дюма на превосходном французском языке, так поразившем известного писателя. Хасай бек преподнес Дюма кисет ручной работы, вышитый Хуршидбану Натаван (ханская дочь искусно шила и вышивала), и два архалука.

Третий момент - это подарок Дюма, преподнесшего Хасай беку и Натаван шахматы из слоновой кости", - сказал Салим Бабуллаоглу.

По его словам, весьма символично: писатель-европеец, большинство персонажей в произведениях которого - от мала до велика - ловко орудуют ножами и шпагами, обеспокоен оружием в руках азербайджанца; почувствовавший это Хасай бек, будучи уверенным в том, что искушенного в оружии Дюма не удивить новым экземпляром в коллекции, дарит ему архалук и кисет (символизирующие благосостояние и благополучие); в ответ писатель-европеец преподносит шахматы, фигуры в которых, очевидно, сделаны из костей животного, убитого в африканских пустынях, в колониях Франции.

"Как ни парадоксально, речь идет о нашем недавнем прошлом. Заранее законспектированные события последних 30-35 лет. То есть мы вновь несем в Европу благосостояние и благополучие, а они опять вовлекают нас в игру, желая, чтобы мы не имели оружия, необходимого исключительно для нашей собственной защиты", - добавил писатель.

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