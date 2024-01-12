Эльчин Азизов исполнит яркие арии из своего репертуара в программе «Опера без бабочки»

В Московском музыкальном театре "Геликон-опера" 10 февраля солист Большого театра, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов представит программу "Опера без бабочки".

Как сообщает Day.Az, в программе "Опера без бабочки" вокалист исполнит яркие арии из своего репертуара, а также поделится историями из своей работы над ролями, расскажет о сотрудничестве с великими режиссерами и дирижерами.

В информации, размещенной на портале театра, рассказывается о творческом пути Эльчина Азизова, его деятельности в легендарной команде КВН "Парни из Баку", учебе в вокальных школах в Зальцбурге, Баку и Москве. Эльчин Азизов - один из самых выдающихся баритонов в мире сегодня. Примечательно, что его репертуар включает в себя десятки ведущих партий мировой оперы: Эбн-Хакиа ("Иоланта" П. Чайковского), Эскамильо ("Кармен" Ж. Бизе), Григорий Грязной ("Царская невеста" Н. Римского-Корсакова), Скарпиа ("Тоска" Дж. Пуччини), Щелкалов ("Борис Годунов" М. Мусоргского), Жорж Жермон ("Травиата" Дж. Верди), Игорь Святославич ("Князь Игорь" А. Бородина), Родриго ("Дон Карлос" Дж. Верди), Леско ("Манон Леско" Дж. Пуччини), Мизгирь ("Снегурочка" Н. Римского-Корсакова) и многие другие.

Программа концерта пройдет под руководством Константина Чудовского и при сопровождении Государственного Кремлевского оркестра.

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