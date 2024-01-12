Музыка, высекающая огонь из человеческих сердец

Эльза Ибрагимова: Любовь к Родине - то же, что и любовь к матери

Создать шедевр, преодолевающий Время и Пространство, под силу не каждому композитору, и в этом плане народная артистка, композитор Эльза Ибрагимова стоит в одном ряду с такими титанами песенного жанра, как Тофик Гулиев, Рауф Гаджиев, Эмин Сабитоглу, Сеид Рустамов, Джахангир Джахангиров, с их бессмертными и не теряющими своей свежести и востребованности замечательными песнями.

Композиторы-песенники не ограничивались в своем творчестве одними лишь песнями, в их наследии значится огромное множество не менее ценных симфонических, камерных, струнных и вокальных сочинений, которые в силу непонятных стереотипов не исполняются так же часто, как их песни. Самое парадоксальное заключается в том, что сами музыканты и дирижеры не горят желанием их исполнять, и опровергнуть это непонятное и несправедливое мнение, представить в совершенно ином свете известных авторов, предпочитая обращаться к уже разыгранным шедеврам крупных форм. Но азербайджанская композиторская школа состоит не только из титанов первого ряда, которые продолжают перечень блестящих имен, составляющих славу и честь музыкальной культуры страны.

В этом плане можно провести аналогию с русской литературой, где рядом стоят, скажем, А.Чехов и Л.Толстой. Один двухстраничный рассказ Чехова стоит целого романа и никоим образом не умаляет его таланта, места и значения в мировой литературе. Или взять творчество безвременно ушедшего из жизни Асафа Зейналлы, один его романс Ölkəm равнозначен симфонической поэме. А гениальный "Полет шмеля" Римского-Корсакова длится всего лишь 60 секунд!

Эта печальная участь постигает многих наших композиторов, писавших и пишущих песни, которые не сходят с уст народа, тогда как у них есть множество не менее сильных и замечательных произведений крупных форм, - тот же Тофик Гулиев, Эльдар Мансуров, Джаваншир Гулиев, но стереотип композитора так называемого "легкого жанра" не позволяет музыкантам взглянуть другими глазами на их широчайшее наследие.

Юбилейный год

Песенный жанр - один из сложнейших! Эльза ханым привнесла в песенное творчество жанры танго и вальса, которые способствовали раскрытию глубочайшей драматургии стихотворного текста. Она явилась смелым композитором-новатором, новшества которого пресловутым советским Худсоветом были восприняты в штыки, но правоту и жизнеспособность которых подтвердили десятилетия немеркнущей народной любви.

2023 год проходит под знаком 85-летнего юбилея Эльзы Ибрагимовой, и в связи с этим в различных очагах культуры часто организуются концерты, где с большой любовью исполняются ее вечно живые, трепетные и нежные мелодии. Отрадно, что дочерью композитора Захрой Ибрагимовой на двух языках, азербайджанском и русском, издана замечательная книга Sən yadıma düşəndə ("Когда я вспоминаю тебя"), которую с полным основанием можно назвать книгой-посвящением, книгой-памятью, книгой-откровением и книгой-исповедью... А автор справедливо охарактеризовала ее как "единственную песню-реквием, в строчках которой звучит твоя музыка, мама..."

Обложку книги украшает замечательный портрет композитора, написанный программистом и художником Арифом Гасановым, который навевает удивительные параллели.

Начало всех начал

Эльза ханым еще в детстве любила слушать азербайджанские мугамы. Она отличалась особой красотой: русоволосая и белокожая с крупными зелеными выразительными глазами. Одухотворенность, трепетную нежность и оторванность от всего земного она сохранила до конца своих дней. По характеру скромная и неразговорчивая, с большим чувством юмора, она росла, занятая одной лишь музыкой. Пианино в доме не было, по тем военным временам это было роскошью, поэтому приходилось заниматься у соседей, где хозяйка, аристократка с неизменной сигаретой в руках, благоволила к талантливой девочке, позволяя ей заниматься больше положенного времени.

В семье царила атмосфера любви к прекрасному - музыке, поэзии, изобразительному искусству, кино, много было книг о мировых картинных галереях, художественной литературы, которой зачитывались все члены этой дружной семьи. С братом Чингизом, человеком необычайного ума и эрудиции, Эльза до конца сохранила горячую любовь и готовность идти на самопожертвование, и он отвечал сестре взаимностью.

Со временем родители приобрели у советских немцев черное пианино с клавишами из слоновой кости, которому было больше 120 лет. На них до сих пор сохранились тепло и трепет пальцев Эльзы ханым, ее душа...

Секреты композиторского мастерства, помноженные на природный дар

Сначала Эльза ханым поступила на теоретико-композиторское отделение Музыкального училища им.А.Зейналлы, где педагог по композиции, знаменитый Борис Ермолаев обратил внимание на талантливую и молчаливую студентку, поняв, что это талант от Бога. Юная Эльза не имела высоких притязаний на исключительность и не горела желанием выделиться, однако безошибочная интуиция ее матери Соны ханым подсказывала, что необычность дочери - это свидетельство ее природного таланта. Затем началась студенческая жизнь в государственной консерватории, сначала в классе знаменитого профессора Джевдета Гаджиева, а через месяц мама, влюбленная в популярный вальс из балета "Семь красавиц" Кара Караева, перевела первокурсницу в его класс. Педагогами по оркестровке были яркие величины композиторской школы - народный артист СССР, профессор Ариф Меликов и народный артист Азербайджана Хайям Мирзазаде. Эльза выделялась среди остальных студентов, и Ариф Меликов как-то сказал: "Это единственная студентка, у которой серьезные мысли", подчеркивая ее работоспособность и талант создавать сочинения, опережавшие по количеству заданные педагогом.

В годы учебы в консерватории ею было написано много произведений самых разных жанров - трио, фуги, прелюдии, сонатины, дипломной работой в 1964 году стал Концерт для двух фортепиано с оркестром, который она исполнила с профессором Фаридой Гулиевой. Концерт получил высокую оценку экзаменационной комиссии во главе со строгим и скупым на похвалы К.Караевым, который, тем не менее, сказал: "Эльза - исключительно одаренный композитор!"

Испытания судьбы и...

Семейное счастье, длившееся чуть больше года, разбилось, и о том, какая буря эмоций, страстей и глубина переживаний бурлила в этой внешне молчаливой и сдержанной женщине, можно было догадаться по музыке, созданной впоследствии под впечатлением этого события. Рана так и не зарубцевалась, а сильный нервный срыв привел композитора в больницу, после которой ее Учитель, всегда каким-то чудом появлявшийся в особо трудные моменты ее жизни, Кара Караев, произнес слова, ставшие толчком и первым шагом к возрождению: "Обожглись? Не огорчайтесь! Продолжайте писать, не останавливайтесь на достигнутом!".

Какую большую роль могут сыграть вовремя сказанные слова! "Свет безграничной любви и уважения всегда озарял мамино лицо, когда она рассказывала о своем Учителе".

Песенное направление не входило в планы композитора, занятого крупными жанрами, пока не подвернулся Его величество судьбоносный Случай. Как-то раз брат Чингиз, слушая иранскую музыку по радио, сказал сестре: "Сочини что-нибудь!"

... золотой период творчества

Так начался золотой период творчества Э.Ибрагимовой, и буквально через полчаса родилась песня Yalan ha deyil на стихи поэта Мамеда Рагима, сборник которого после работы принесла ее мама. Это был первый и единственный случай, когда вначале была написана музыка, а потом подобраны стихи, причем не в обычном поэтическом размере, а гошма, на которую, по словам специалистов, писать музыку трудно.

Блестящее исполнение этой песни Шовкет Алекперовой в 1969 году положило начало ошеломительному успеху мелодий Эльзы Ибрагимовой, ее хотелось слушать снова и снова.

Так было со всеми песнями, созданными после этого, - их ожидал безоговорочный успех! Все они обладали каким-то неземным и необъяснимым волшебным магнетическим звучанием. Может, из-за необычного сплетения национального колорита, мугамности и присущего только ей почерку, особого мелодизма гармоний, которые не спутаешь с другими? Разгадать талант невозможно. Началось "золотое будущее", когда-то предсказанное студентке Ибрагимовой. Талант расцветал, набирая силу, выражая в музыке всю страсть, нежность, любовь и трепетность, таившиеся в сдержанном на слова и эмоции человеке, но раскрывшиеся лишь в выражении ее глаз и музыке...

"Про музыку говорят: она лечит. Это по праву можно сказать и о творчестве Эльзы ханым. Один из ее любимых композиторов Эмин Сабитоглу как-то раз сказал: "Подскажите рецепт, как вы пишете песни?" Одна только неповторимая Флора Керимова спела более 70 песен Э.Ибрагимовой, и песни-шедевры Ey, Vətən на слова Аслана Абдуллаева, или Bilməzdim на слова Октая Шамиля, или Sən mənim səsimi eşidəcəksən на слова Рузгяр Эфендиевой, или Sən yadıma düşəndə, на стихи Дамира Гядабейли, или Qayıt на слова О.Шамиля - все они были посвящены Флоре ханым. Певец Эльхан Ахадзаде, путь на сцену которому проложила Эльза ханым, как-то сказал: "Среди нас всех вы - единственный мужчина".

Всенародная любовь и популярность

Эльза ханым до конца жизни сохранила скромность натуры и застенчивость, ей казалось странным стремление к званиям, наградам и популярности. Песенное творчество, заполнившее всю жизнь композитора, было необыкновенно плодотворным, песни шли нарасхват, шедевры появлялись один за другим, и каждый первый исполнитель, как говорят, "ставил печать" на той или иной песне. Это была та высокая планка, преодолеть которую и сегодня отваживаются немногие, а точнее - никто.

"Мамочка! Не надо знать тебя, как человека, близко - о тебе расскажет твоя музыка, полная света. Так сказала поэтесса Анна Барткулашвили, одна из последних поэтов, на чьи стихи ты положила музыку, слушая которую можно понять, как глубоко ты умела любить, жалеть, прощать и - страдать от многих несправедливостей и непонимания сложностей Гения, ведь "гений - парадоксов друг".

Как много мы потеряли с твоим уходом, весь Азербайджан потерял, - так говорили многие люди. Как много не успели отдать тебе должного вовремя... Какую боль ты хранила в тонкой, ранимой душе, которую никому нельзя было обижать".

Время все унесет, все суетное - обиды, непонимание, разочарования, все плохое, а останется любовь. Она нетленна и об этом говорит музыка Эльзы Ибрагимовой, чье творчество можно назвать лирическим Гимном Жизни и Любви.

...Совсем недавно это было, в 2010 или 2011 году, мы зашли с Тобой в Союз композиторов и, прогуливаясь, рассматривали висевшие на стене портреты композиторов, которых нет с нами, но которые оставили нам великий дар - бесценную музыку. Теперь и Ты присоединилась к ним. Теперь я стою одна, а Ты, моя любимая мама, - на портрете на стене, рядом с ними, со своими любимыми Учителями. Не со мной, не с ними - с Вечностью... После Бога - мать, а теперь лишь Бог и Твоя музыка...

За внешней сдержанностью и молчаливостью таилось бездонное море любви и нежности ко всем вокруг, но останется вечной загадкой неисчерпаемый источник любви, добра и веры, который, тоскуя, находишь в твоей музыке..."

Огромное наследие Эльзы Ибрагимовой, составляющее национальное достояние духовности азербайджанского народа, это, в первую очередь, ее песни - прекрасная, неповторимая, тончайшими узорами вытканная лирика, которая неразрывно связана с национальной музыкой и мугамом, именно на них мастерски построена музыкальная ткань. Э.Ибрагимова по праву считается одним из лучших композиторов-лириков, талантливейшим продолжателем и преемником Тофика Гулиева и Рауфа Гаджиева. Наследие Эльзы ханым - это не только песни, но и произведения академического жанра - трио, квартет, пьесы, прелюдии и фуги, концерт для фортепиано с оркестром, романсы, музыка к кинофильмам и спектаклям.

Опера, не обретшая сценической жизни

Вершиной и сложнейшим жанром композиторского творчества является опера, и у Эльзы ханым две законченные оперы - "Афет" по мотивам одноименной пьесы Гусейна Джавида и "Горящие колыбели" (Yanan laylalar) на либретто Рамиза Гейдара. Третья опера "Шейх Шамиль" осталась незаконченной.

Опера "Афет" была написана под впечатлением смерти любимого учителя Кара Караева и посвящена ему, а заказала эту оперу дочь Г.Джавида Туран Джавид. О второй опере "Горящие колыбели", посвященной карабахским событиям, автор с грустью говорила: "Мое будущее - это постановка оперы Yanan laylalar на сцене Оперного театра, чтобы любители моего творчества дали ей должную оценку..."

Российские музыковеды, слушавшие эту оперу в фортепианном исполнении автора, писали, что музыка оперы "Горящие колыбели" написана на уровне опер Верди! К сожалению, опера так и не обрела своего сценического воплощения, несмотря на государственное распоряжение о принятии ее к постановке.

Эпилог

В трудные 90-е, когда многие музыканты покинули Азербайджан и устремились в другие страны в поисках работы и востребованности своего научно-профессионального багажа, Эльза ханым творила на радость своим соотечественникам, выпуская одну песню за другой, которые тут же становились всенародно любимыми хитами. В эти голодные годы, когда были оккупированы священные земли Карабаха, Эльза ханым работала над оперой "Горящие колыбели" на тему болезненной для каждого азербайджанца оккупации Карабаха.

В одном из редких интервью Эльза ханым сказала: "Любовь к Родине - то же, что и любовь к матери. Я не представляю себе находиться вдали от Родины. Надо быть всегда со своим народом, с его радостью и болью, надеяться на самое лучшее, преодолевать трудности".

Родина знает, родина ценит

Государство всегда проявляло заботу и внимание к деятелям искусства, и ярким подтверждением этого служит тот факт, что в 1992 году Э.Ибрагимовой было присвоено первое почетное звание заслуженного деятеля искусств Азербайджана.

Вспоминая трудные 90-е годы, дочь композитора Захра ханым пишет: "До 2002 года мы выживали. Мизерной лептой работникам искусства помогал Фонд культуры. Радостная весть, пришедшая в конце того же года, положила конец существованию впроголодь. Указом Президента Гейдара Алиева Э.Ибрагимовой была присвоена Президентская стипендия. Мама была очень благодарна общенациональному лидеру Азербайджана за заботу и внимание. Это влило в нас жизнь, и мама воспряла духом. Итогом и возрождением этого периода стал творческий вечер в театре "Мугам" в честь 70-летия композитора".

В 2008-м Э.Ибрагимовой было присвоено почетное звание народной артистки Дагестана, затем народной артистки Азербайджана. В 2018 году было издано Распоряжение Президента Ильхама Алиева о проведении юбилейных торжеств в связи с 80-летием Э.Ибрагимовой во Дворце Гейдара Алиева В том же году объединением "Азермарка" во Франции была выпущена марка с изображением композитора тиражом 500 тыс. экземпляров.

В Баку, Губинском, Хачмазском, Гусарском, Гаджигабульском и Астаринском районах, в российских городах Дербент и Махачкала именем композитора названы улицы, а в Дербенте и музыкальная школа. В Гаджигабуле (куда на работу был направлен ее отец и где родилась Эльза ханым) планируется назвать ее именем музыкальную школу. Судно "Эльза Ибрагимова", построенное к 80-летию композитора, по инициативе дагестанского правительства после землетрясения в Турции доставило 10 тыс. тонн строительных материалов для братского народа. Корабль, носящий ее имя, - это больше, чем памятник.

Магия песен Эльзы ханым заключается в том, что кто бы ни исполнял их, они всегда звучат актуально, проникновенно и западают в самое сердце слушателя. Изданы ноты "Скерцо, Вариации и Прелюдии", Трио, Концерта для фортепиано с оркестром и партитуры композитора, предназначенные для музшкол. Ожидается издание нот "Сонатины" и "32 музыкальных произведений".

Поклонники невероятной по красоте и эмоциональной глубине музыки Эльзы Ибрагимовой ждут не дождутся, когда на стене дома, где жила композитор, песни которой распевают далеко за пределами Азербайджана, появится мемориальная доска. Причем знаменитый скульптор, народный художник Омар Эльдаров, горячий поклонник ее творчества, вызвался ее изготовить, так что, думаем, не за горами тот день, когда азербайджанская общественность, проходя мимо дома Эльзы ханым и видя свидетельство нетленной народной памяти о своих корифеях, воздаст должное таланту и личности автора незабываемых и прекраснейших мелодий. Ее богатейшее наследие будет звучать еще многие столетия, возвышая музыкальную культуру Азербайджана и приобретая все новых фанатов и поклонников.

P.S. Прошли годы... Пока книга готовилась к печати, произошло великое событие в жизни Азербайджана - спустя 30 лет были освобождены все оккупированные земли! В освобожденной колыбели азербайджанской музыки, на земле древнего города Шуша перед героями-освободителями во главе с триумфальным Верховным Главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым и многими выдающимися деятелями страны гордо, словно гимн Победе, прозвучала песня Ey, Vətən верной дочери Азербайджана Эльзы Ибрагимовой.

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