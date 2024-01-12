Адалет Гаджиев рассказал о реализованных проектах: гастроли, премьеры, бенефис

C сентября по декабрь 2023 года Азербайджанский государственный академический русский драматический театр в Баку реализовал ряд значимых творческих проектов.

Директор театра, заслуженный работник культуры Азербайджана Адалет Гаджиев рассказал Trend Life о работе, которая была проведена за этот период, передает Day.Az.

"В начале сентября 2023 года наш театр в 103-й раз вступил в фазу своего профессионального развития. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что за период с сентября 2023 года по сегодняшний день сделано немало полезных и важных дел. В этом сезоне по инициативе министерства культуры Азербайджана мы совершили гастрольные туры по городам нашей страны. Я уже говорил ранее, и еще раз подчеркну - это очень важная и нужная акция, которая не только порадовала и влюбила в наш театр зрителей разных городов Азербайджана, но и дала необычную силу заряда, эмоциональную и профессиональную бодрость нашим актерам. Мы не просто откликаемся на данный проект министерства культуры, но с большой радостью, с удовольствием поддерживаем его. Правильность этого стратегически продуманного действия подтверждена в лице многочисленных зрителей и руководителей театров, на площадках которых наш театр выступил. Именно потом выясняется, что они хотят, чтобы мы еще раз приехали к ним", - отметил Адалет Гаджиев.

Директор Бакинской русдрамы напомнил, что в сентябре коллектив руководимого им учреждения побывал в Лянкяране, где при полном аншлаге были показаны два спектакля: один для взрослых зрителей - "Мусье Жордан - ученый ботаник и дервиш Масталишах - знаменитый колдун" по пьесе Мирзы Фатали Ахундзаде, а второй детский - по пьесе Владимира Неверова "Волшебная карусель".

"В октябре мы были в Мингячевире, показали спектакль, поставленный по одноименному произведению народного писателя Азербайджана Анара "Я, ты, он и телефон", а также постановку для детей "Приключения Аладдина, принцессы Жасмин и Джина - духа лампы". Гастроли прошли при полном аншлаге, восторг, зрительские овации, цветы публики свидетельствовали, что труппа выступила блестяще и постановка надолго останется в памяти мингячевирцев.

В ноябре, в Гяндже, прошел показ спектакля "Прости за любовь" по пьесе "Айдын" видного представителя азербайджанской литературы, поэта, писателя и драматурга Джафара Джаббарлы. В который раз мы выступаем в Гяндже, и каждый раз зрители нас принимают великолепно. Вообще, с коллективом Гянджинского государственного драматического театра у нас сложились крайне тесные отношения.

Под конец года, в декабре, мы показали спектакль "Судьба артиста" по пьесе известного азербайджанского драматурга, народного писателя Эльчина Эфендиева в Сумгайыте. И там нас очень тепло приняли, показ прошел на высшем уровне", - добавил заслуженный работник культуры.

Адалет Гаджиев отметил, что впервые в Баку с 21 по 26 ноября, в рамках "Года Гейдара Алиева", на сцене Бакинской русдрамы прошел кросскультурный фестиваль "Петербургские театральные сезоны".

"Три ведущих театра Санкт-Петербурга - "Приют комедианта", Академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской и Театр-фестиваль "Балтийский дом" представили бакинской публике одни из лучших спектаклей своего репертуара. Театр "Приют комедианта" восхитил публику искрометной "Женитьбой Бальзаминова", театр имени В.Ф. Комиссаржевской показал "Ночь Гельвера", а "Балтийский дом" - спектакль "Волки и овцы", классику актуальную во все времена. Гастроли петербургских театров прошли на очень высоком уровне, и у нас сложились тесные отношения с российскими театрами. Благодаря этому визиту наши связи укрепились и продолжат развиваться, есть творческие планы на будущее", - сказал он.

Адалет Гаджиев подчеркнул, что в начале ноября в рамках I Международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ, который был приурочен к 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, объявлению города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" 2023 года, 150-летию азербайджанского профессионального национального театра и 30-летию ТЮРКСОЙ, на сцене руководимого им театра выступил Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули (Туркменистан) с постановкой "Любовь и страдания".

"И через пару дней после выступления наших коллег из Туркменистана, по линии Русского дома в Баку по случаю Дня народного единства России на сцене нашего театра была представлена программа "От сердца к сердцу" Государственного оркестра русских народных инструментов "Метелица". А 18 декабря на нашей сцене в рамках Фестиваля русской культуры "Русская зима" состоялся концерт "Все это о любви" Арт-дуэта "Граэль" - ведущих солистов Московского государственного академического театра оперетты. Это мероприятие так же организовано в рамках сотрудничества театра с Русским домом в Баку", - сказал директор Бакинской русдрамы.

Отметим, что на мероприятии руководитель Русского дома Ирек Зиннуров вручил памятную статуэтку директору Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Адалету Гаджиеву за активное сотрудничество в 2023 году. Эта награда свидетельствует о тесном и плодотворном сотрудничестве театра и Русского дома и сулит бакинскому зрителю еще много интересных встреч с российскими артистами.

Адалет Гаджиев также рассказал, что главный режиссёр театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский принял участие в Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, состоявшемся 16-18 ноября 2023 года.

"United Cultures - форум объединенных культур, платформа для обсуждения самых актуальных вопросов в этой области, а также площадка, где рождаются новые идеи и проекты. На участие в этом мероприятии мы получили приглашение от имени министра культуры России Ольги Любимовой. Александр Шаровский выступил на заседаниях форума", - отметил он.

Наряду с этим, Гаджиев напомнил, что в первой декаде ноября с рабочим визитом Баку посетила директор Астраханского драматического театра Лилия Гурко.

"Я и Лилия Гурко подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры между Астраханским драматическим театром и Азербайджанским государственным академическим русским драматическим театром. Чуть ранее наши молодые актеры приняли участие в Международном фестивале-форуме "Театральная дельта" в Астраханской области, что дало им возможность получения нового интересного опыта. Кстати, в 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, в России запланировано много мероприятий по случаю этой знаменательной даты. В репертуаре нашего театра есть спектакль "Капитанская дочка" по повести Пушкина, постановка - совместная работа с театральными деятелями России. Она осуществлена в рамках международного проекта "Петербургские театральные мастерские". "Капитанскую дочку" мы планируем показать на сцене Астраханского театра",- подчеркнул Гаджиев.

Директор театра добавил, что с начала сезона Бакинская русдрама представила два премьерных спектакля - "Вишневый сад" в постановке Александра Шаровского и детскую постановку "Сказка о рыбаке и рыбке", режиссером-постановщиком которой выступила Рауля Турккан. Эти спектакли полюбились зрителям и заняли достойное место в репертуаре театра.

"Также у нас состоялся бенефис заслуженной артистки Азербайджана Елены Спициной в честь ее 60-летия. Творческий вечер прошел грандиозно, зрители получили удовольствие, мы все еще раз стали свидетелями, что 60 - это только цифры в паспорте и Елена Спицина в прекрасной форме. Желаю, чтобы она продолжала радовать нас своим творческим оптимизмом и профессионализмом. Приятным моментом в ходе творческого вечера стали аудиообращения актеров, которые когда-то служили в нашем театре, а сейчас живут в других странах. Какие добрые слова они говорили, с какой теплотой вспоминали наш театр, город Баку, страну, искренне радовались нашим успехам", - сказал Адалет Гаджиев.

Директор театра рассказал, что группа молодых актеров театра побывала в городе Шуша, ознакомилась с его достопримечательностями и природой.

"Поездка состоялась по инициативе министерства культуры Азербайджана. В ней приняли участие представители различных театров страны, от Государственного академического русского драматического театра участвовали десять молодых актеров. Наши ребята всем сердцем мечтали об этой поездке, и их желание реализовалось.

Героическая азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева одержала Победу в 44-дневной Отечественной войне и освободила наши оккупированные территории. Сегодня освобожденные земли возрождаются под руководством Президента Ильхама Алиева.

Поездка в город Шуша - жемчужину Карабаха - крайне важна. Представители творческой молодежи воочию увидели, как освобожденные территории вновь возрождаются, наполняются жизнью. Наши актеры вернулись воодушевлённые, и важно, что туда поехали именно представители молодежи, в будущем они будут рассказывать об этом своим детям", - сказал директор театра.

В заключение Адалет Гаджиев добавил, что наряду с многочисленными творческими планами, проектами, также идет работа над программой творческого обновления камерной сцены, которая полна возможностей стать экспериментальной площадкой для творческого самовыражения начинающих режиссеров.

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