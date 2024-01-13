Замминистра культуры Италии заподозрили в краже картины

В Италии карабинеры отдела охраны наследия обыскали три дома замминистра культуры, искусствоведа Витторио Сгарби по подозрению в краже картины XVII века художника Рутилио Манетти "Пленение Святого Петра".

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом пишут итальянские СМИ.

Картина хранилась в одном из домов замминистра, замминистра сам ранее передал ее следствию, полотно изъяли для проведения экспертизы. Полученная следствием картина имеет отличия от пропавшей: предположительно, неизвестный художник дорисовал факел.

"Я сам передал работу, чтобы были проведены все проверки, начиная с измерений картины по сравнению с украденной. Я абсолютно спокоен. Ее должны были изъять [для экспертизы]. Мне нечего бояться", - сказал Сгарби. Он отказался уходить в отставку из-за "выдуманных" обвинений.

Как считает следствие, эту картину украли из замка в Пьемонте в 2013 году, после чего искусствоведу поручили провести реставрацию полотна, а в 2021 году картина появилась на выставке в Луккке в качестве собственности Сгарби. По его версии, переданная им картина - оригинал, обнаруженный им в одном из заброшенных замков в Витербо, причем в архивах нет никаких упоминаний о ней, а похищенная в Пьемонте картина - "плохая копия", cделанная в XIX веке.

Против Сгарби открыто еще одно дело, о попытке незаконной продажи за границей картины французского художника Валантена де Булони. Сгарби не раз избирался в парламент Италии, в последний - от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

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