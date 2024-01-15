Шах-плов, азербайджанская музыка и 15 тысяч зрителей

Впервые в Баку, в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, в течение двух дней при полном аншлаге было представлено феерическое шоу на льду "Сказки Евгения Плющенко", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ледовом шоу приняли участие двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, его супруга российская телеведущая, музыкальный продюсер Яна Рудковская, их сын Александр Плющенко, а также серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова, чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная и ее партнер по парному катанию Георгий Куница, Лиза Нугуманова и другие спортсмены.

На своих страницах в Instagram Евгений Плющенко и Яна Рудковская поделились впечатлениями от визита в столицу Азербайджана.

"Долетели с нашими шоу и до Баку! Два аншлага "Сказки Плющенко" на новой ледовой арене. 15 000 зрителей за два дня! Это первые в истории ледовые шоу в столице Азербайджана и наш финальный золотой бал со всеми героями наших сказок!", - отметили они.

Также ранее Яна Рудковская в stories своей страницы Instagram показала, как красив ночной Баку, и как радушно всю команду шоу Евгения Плющенко встретили в Азербайджане.

В ходе визита российские фигуристы отведали блюда азербайджанской национальной кухни, среди которых был шах-плов, посушили азербайджанский национальную музыку.

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