Сегодня день рождения известного турецкого поэта Назима Хикмета

Назим Хикмет был выдающимся турецким поэтом, занявшим особое место в мировой поэзии своими романтическими стихами. На его стихи сложены песни - на разных языках, в разных странах мира. Произведения поэта переиздаются на родине, переводятся на многие языки. О его жизни написаны тома воспоминаний, неисчислимое количество статей, диссертации и даже романы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня день рождения основоположника турецкой революционной поэзии, поэта, драматурга, сценариста, лауреата Международной премии мира Назима Хикмета.

Назим Хикмет Ран родился 20 января 1902 года в Салониках, в аристократической семье. Отец, Хикмет бей, был османским госслужащим, работал в аппарате Министерства иностранных дел Османской империи. Происходил из семьи черкесских эмигрантов. Дед Мехмет Назим Паша в разное время был губернатором в Диярбакыре, Алеппо, Конье и Сивасе, входил в суфийский орден Мевлеви и исповедовал либертарные взгляды.

Мать Назима, Джелил ханым, была образованной для своего времени женщиной, художницей, знала французский язык, умела играть на фортепиано.

Назим Хикмет посещал начальную школу Ташмектеп в стамбульском районе Гёзтепе, а впоследствии - Галатасарайский лицей в районе Бейоглу.

В 1913 году написал свое первое стихотворение, "Feryad-ı Vatan" ("Плач Родины"). Годы его учебы пришлись на время политического подъема в обществе под влиянием Первой мировой войны и Русской революции 1917 года. В 1918 году Хикмет окончил Военно-флотскую академию на Принцевых островах и некоторое время служил офицером на военном крейсере "Хамидийе", но в 1919 году заболел плевритом и по состоянию здоровья в 1920 году был освобожден от службы на флоте.

В Анкаре он вместе с Валой Нуреттином встретился с Мустафой Кемалем, возглавившим освободительное движение. Мустафа Кемаль попросил двух друзей написать стихотворение, которое вдохновляло бы турок присоединяться к борьбе за независимость. Результат их труда понравился руководителям национального движения, так как стих получил большую популярность среди молодежи. Было решено не отправлять поэтов на фронт, а назначить учителями в лицей города Болу.

Сам Хикмет на родине сразу был арестован и провел в тюрьме восемь месяцев. После освобождения публиковал стихи, романы, рассказы, статьи, эссе и пьесы в ежедневной газете Akşam. В 1929 году вышли в свет его сборники стихов "835 строк", "Джоконда и Си Я-у". Тогда же он начал работать в редакции авангардистского журнала Resimli Ay ("Иллюстрированный ежемесячник"), который вызвал фурор в интеллектуальных кругах.

Он быстро получил общественное признание, в 1930-1932 годах Назим Хикмет выпустил пять сборников стихов и две пьесы. Впрочем, его произведения часто подвергались цензуре, а самого Хикмета неоднократно арестовывали.

В 1951 году он прибыл в СССР. В Москве Хикмет стал знаменитостью в интеллектуальных кругах, он много путешествовал. Впрочем, жизнь в СССР начала 1950-х годов разочаровала его: Маяковский и Мейерхольд, как и авангардное искусство вообще, редко упоминались и официально не одобрялись. Хикмета раздражала необходимость постоянно упоминать Сталина в стихах и намеренные искажения в переводах его произведений.

Находясь в Советском Союзе, поэт полностью посвятил себя борьбе за мир. В 1951 году Назима Хикмета вместе с Пабло Нерудой наградили Международной премией мира. В 1952 году Хикмет стал членом Бюро Всемирного совета мира.

Скончался 3 июня 1963 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

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