Космическое звучание в Баку - ФОТО
На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщает Day.Az.
Оркестр выступил под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова.
Солист программы - заслуженный артист Алексей Милтых (виолончель).
На вечере прозвучали - вторая Симфония (c-moll, op.17) Петра Чайковского, Симфоническая поэма "Влтава" Бедржиха Сметана, Концерт для виолончели с оркестром (H-dur, op.104) Антонина Дворжака.
Произведения были исполнены трогательно и выразительно. Виолончель звучала пронзительно, окутывая зал космическими аккордами.
Слушатели овациями встретили музыкальную программу.
После бурных аплодисментов оркестр исполнил на бис сочинение Петра Чайковского "Трепак" из балета "Щелкунчик".
Фото - Кямран Багиров.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az
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