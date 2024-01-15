Ледовое шоу Евгения Плющенко под песни Эмина Агаларова

Впервые в Баку, в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, в течение двух дней при полном аншлаге было представлено феерическое шоу на льду "Сказки Евгения Плющенко", сообщает Day.Az.

В ледовом шоу приняли участие двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, его супруга российская телеведущая, музыкальный продюсер Яна Рудковская, их сын Александр Плющенко, а также серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова, чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная и ее партнер по парному катанию Георгий Куница, Лиза Нугуманова и другие спортсмены.

Евгений Плющенко выразил признательность азербайджанским поклонникам фигурного катания.

"Спасибо за ваши аплодисменты, за вашу любовь. В Баку ко мне подходили люди, говорили, что следили за моей спортивной карьерой. Я уже давно не соревнуюсь, а они помнят. Давно хотел посетить вашу страну, был приятно удивлен, как тут красиво, как чисто. Буду приезжать чаще. Уверяю, "Сказки Евгения Плющенко" - это начало, мы привезем в Баку наши уникальные шоу - "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Русалочка". Мы с Эмином Агаларовым (прим. - народный артист Азербайджана, певец и композитор) работаем над идеей ледового концерта. Это будет большое ледовое шоу под красивые песни из его репертуара", - сказал двукратный олимпийский чемпион.

В планы Евгения Плющенко входит открытие в столице Азербайджана филиала его академии фигурного катания "Ангелы Плющенко".

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