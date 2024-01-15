В поисках друзей… В Баку рассказали увлекательную историю

Азербайджанский государственный театр юного зрителя представил премьеру детского спектакля "Tıq-tıq xanım" (Тыг-тыг ханым) по сказке азербайджанского поэта и драматурга Абдуллы Шаига, сообщает Day.Az.

Режиссером-постановщиком спектакля является заслуженный артист Ниджат Кязымов, режиссер - Мушвиг Алиев, ассистент режиссера - Фуад Джавадзаде, художник - Мустафа Мустафаев, постановщик танцевальных номеров - Тунджай Гусейнов, над музыкальным оформлением работал Заур Рашидов.

Юные зрители, посетившие премьеру, были в восторге от спектакля. Они с любопытством следили за сюжетной линией и приключениями героев.

"Тыг-тыг ханым" - это назидательная сказка о том, как не стоит себя вести, и как самодовольство, наглость и упрямство могут обречь на одиночество. Детский спектакль учит юных зрителей ценить дружбу и не огорчаться даже в самых сложных ситуациях.

Яркие костюмы персонажей, интересные декорации и, конечно же, потрясающая игра актерского состава сделали спектакль крайне увлекательным.

В постановке заняты актеры - Айдан Гасанзаде, Хаяла Гасымова, Нурана Гусейнова, Айбениз Гейдарова, Кенуль Абилова, Фарида Гурбанова, Рамиль Шамильоглу, Рамиг Насиров, Халиг Бекиров, Имран Гурбанов, Хилал Демиров, Умман Будагов, Нурлан Сулейманлы, Гусейн Байрамов и Ильхан Садыгов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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