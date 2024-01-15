В Русской драме состоялась премьера спектакля "Три красавицы"

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоялась премьера искромётной комедии по пьесе Валентина Красногорова "Три красавицы", поставленной главным режиссером театра, народным артистом Александром Шаровским, сообщает Day.Az.

Некрасивых женщин не бывает, старых - тоже. Бывают те, кто потерял интерес к жизни, но ведь никогда не поздно начать все сначала - даже если тебе уже за сорок-пятьдесят. Именно так, а не сидеть и жаловаться на судьбу и не ныть, строя из себя великую страдалицу... Именно такова весьма оптимистичная идея лирической комедии.

По сюжету, три подруги, абсолютно разные по характеру и темпераменту женщины - медсестра, педагог и актриса, которые дружат с детских лет, до сих пор мечтают о своих идеальных мужчинах. Эти одинокие женщины "золотого возраста", которым за 50, решают изменить свою судьбу и найти спутников жизни через сайты знакомств, соцсети и т.д. Эта теплая комедия убеждает зрителя в том, что годы не являются помехой для поисков любви и счастья. В спектакле кроется нечто большее, чем просто эмоции. А в дружбе трёх красавиц есть и тайны, которые обнажатся вместе с болью на глазах у зрителей, которые радуются и переживают вместе с героинями. Одно неизменно - все хотят любить и быть любимыми, нужными. История не только наполнена веселыми ситуациями, но и заставляет задуматься о многом, например, о том, что ни наличие детей и внуков, ни многочисленные мужья, ни слава не спасают от одиночества. Очень трогательная история для всех возрастов, и особенно для женщин...

Зрители овациями встретили потрясающую игру актеров и творческий коллектив.

Режиссёр-постановщик - народный артист Азербайджана Александр Шаровский, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, над музыкальным оформлением работал заслуженный работник культуры Владимир Неверов. В ролях - народная артистка Аян Миркасимова, заслуженная артистка Мелек Абасзаде, актриса Медина Муллаева.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az.

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