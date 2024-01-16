Служение развитию духовной культуры в Азербайджане

В Баку состоялось продолжение работы съезда Ассоциации культуры Азербайджана (АКА) "Симург", посвященного 100-летию великого лидера Гейдара Алиева и 33-летию АКА, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие видные представители интеллигенции - ученые, педагоги, просветители, деятели искусств, врачи, общественные деятели.

Президент Ассоциации культуры "Симург", профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Фуад Мамедов в своем выступлении рассказал об истории творческой деятельности первой в стране культурологической организации, учрежденной видными представителями азербайджанской науки и культуры в целях гражданского содействия развитию духовной культуры азербайджанского народа при помощи развития и творческого использования достижений культурологической науки, образования и просвещения. Ассоциацией разработаны инновационные культурологические концепции, реализованы научно-просветительские проекты и модели в Азербайджане и за рубежом, проведено более трехсот конференций, семинаров, выездных лекций и мастер-классов, сделаны доклады на международных форумах.

Высокая оценка 33-летней деятельности АКА "Симург" прозвучала в выступлениях народного поэта Азербайджана, профессора Наримана Гасанзаде, народного художника, академика Омара Эльдарова, директора Центра Ататюрка, академика Низами Джафарова, генерала Владимира Тимошенко, профессора Рафига Алиева, Салахаддина Эйюбова и других участников. Выступавшие отметили, что творческий вклад "Симург" в развитие духовной культуры азербайджанского народа оставил яркий след в истории культуры, науки, образования и просвещения.

Съезд избрал новый президиум в составе 11 человек и ревизионную комиссию. Президентом АКА "Симург" был избран Фуад Мамедов, почетным президентом - Омар Эльдаров. Участники ознакомились с составом Консультативного совета "Симург", представленного известными учеными, педагогами, просветителями и специалистами, утвердили программу деятельности на 2024-2029 годы.

На съезде Международной премией "Птица Симург" был награжден Нариман Гасанзаде. Международной медалью "Симург" был награжден генерал Гасан Ширинов - автор монографии, посвященной великому лидеру Гейдару Алиеву.

Состоялась презентация фундаментальной монографии "Служение развитию духовной культуры", посвященной 100-летию великого Гейдара Алиева и деятельности АКА "Симург".

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