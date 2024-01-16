Народный писатель Натиг Расулзаде встретился с читателями

При организации Главного управления культуры города Баку в клубе поселка Ходжасан состоялась встреча с известным писателем, членом Союза писателей, Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей Азербайджана, вице-президентом ПЕН-клуба Азербайджана, кавалером государственного ордена "Шохрат", народным писателем Натигом Расулзаде, сообщает Day.Az. Мероприятие прошло в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость).

Вначале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Гостям встречи было рассказано о творческой деятельности писателя. Было отмечено, что писатель является автором многочисленных рассказов, повестей, романов, его произведения с успехом изданы в Азербайджане, России, Венгрии, Польше, Сербии и других странах. Среди них - "Записки самоубийцы", "Всадник в ночи", "Дождь в праздник", "Среди призраков" и другие произведения. Расулзаде является автором сценариев к фильмам, а также автором к театральным постановкам. За более чем 55-летнюю творческую деятельность он был удостоен множества международных премий, в том числе в области кинематографии.

На встрече народный писатель вспомнил годы учебы в Литературном институте имени А. М. Горького в Москве, рассказал об основных этапах, связанных с творческой деятельностью.

В заключение Натиг Расулзаде ответил на вопросы участников встречи.

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