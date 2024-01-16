В Вене с успехом представлены концертные программы Салмана Гамбарова

В столице Австрии Вене с успехом прошли концертные программы пианиста, композитора, художественного руководителя группы Bakustic Jazz и Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, народного артиста Азербайджана Салмана Гамбарова под названием Jazz in Azerbaijan, организованные Азербайджанским культурным центром в Вене, сообщили Day.Az в пресс-службе центра.

Концертные программы были представлены в популярных джазовых клубах Frau Mayer и Porgy&Bess. В своем выступлении музыковед, доктор философии по искусствоведению Туран Мамедалиева рассказала об истории азербайджанского джаза, основных направлениях развития, жанрах, ведущих лицах, группах и оркестрах, в частности о джаз-мугаме, который является неотъемлемой частью азербайджанской музыки. Выступивший музыковед Кристоф Хубер отметил важность проекта в деле дальнейшего развития мостов культуры между странами, знакомства с азербайджанской национальной джазовой культурой.

Выступления Салмана Гамбарова прошли в сопровождении Фуада Джафарова (бас-гитара), Ниджата Байрамова, Эйваза Гашимова (ударник), Фахраддина Дадашова (кяманча), Клары Калтенбок (вокал) и Даниэля Вебора (саксофон).

Были представлены авторские композиции и произведения азербайджанских композиторов Тельмана Гаджиева, Рауфа Гаджиева, Тофига Гулиева, Эмина Сабитоглу, а также джазовые импровизации и интерпретации.

Одним из интересных моментов стала презентация проекта "Латиф" на основе одноименного немого фильма 1930 года режиссера Микаила Микаилова с импровизированным саундтреком в стиле этно-джаза. Этот проект был создан Салманом Гамбаровым в 2001 году и до сих пор успешно демонстрируется в различных странах мира в рамках международных фестивалей. Идея проекта была предложена заслуженными деятелями искусств, искусствоведом Джахангиром Селимхановым и Аязом Салаевым, которые предложили создать интересный синтез, озвучив немой фильм начала прошлого века в современном стиле.

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