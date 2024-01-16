В Гяндже прошел литературно-художественный вечер в честь 230-летия Мирзы Шафи Вазеха

В рамках проекта Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова "Гянджа и гянджинцы" (Gəncə və gəncəlilər) был организован литературно-художественный вечер, посвященный 230-летнему юбилею выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя, просветителя и педагога Мирзы Шафи Вазеха, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии. Автор проекта - директор филармонии, заслуженный артист Рамиль Гасымов.

В фойе филармонии гости ознакомились с выставкой, посвященной жизни и творчеству Мирзы Шафи Вазеха. На вечере были представлены поэтические произведения - газели Мирзы Шафи Вазеха, мугамно-хореографическая композиция, тепло встреченные зрителями.

Мирза Шафи Вазех - Мухаммед Шафи Кербалаи Садыг оглу родился в 1792 году в Гяндже в семье зодчего. Семья принадлежала к одному из знатных аристократических и набожных родов города. Его отец служил главным архитектором-каменщиком при дворе у друга детства, легендарного правителя Гянджи Джавадхана Зиядханоглу Каджара. Писал под псевдонимом Вазех, что означает "выразительный, ясный". Преподавал в городских медресе персидский и арабский языки, восточную поэзию и теорию стихосложения, каллиграфию, а позднее в Тифлисе азербайджанский и персидский языки. Совместно с русским педагогом Иваном Григорьевым написал первую хрестоматию азербайджанской поэзии и "Татарско-русский словарь" для Тифлисской гимназии.

Мирза Шафи писал газели, мухаммасы, рубаи, месневи и др. Основными жанрами и темами произведений были сатира, лирика, воспевание романтической любви, а в некоторых стихах он обличал пороки феодального общества.

Немецкий поэт Фридрих Боденштедт, бравший у Вазеха в Тифлисе уроки восточных языков, издал переводы стихов Вазеха в своей книге "Тысяча и один день на Востоке" (1850), а позднее - "Песни Мирзы Шафи" (1851). Книги имели небывалый успех, переведены на многие европейские языки и принесли автору всемирную известность.

Скончался Мирза Шафи Вазех в 1852 году в Тифлисе.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

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