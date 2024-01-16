В Азербайджане объявлен художественный конкурс "Краски весны"

В Азербайджане объявлено о проведении Республиканского художественного конкурса "Baharin Rəngləri" (Краски весны), сообщили Day.Az организаторы.

Конкурс проводится в рамках объявленного в Азербайджане "Года солидарности во имя зеленого мира" при организации Азербайджанской государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи", при поддержке министерства культуры, министерства науки и образования Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана.

Цель проекта - стимулирование творческой деятельности детей, подростков и представителей молодежи, развитие их художественного вкуса.

Соискатели в возрасте от 10 лет до 21 года, желающие принять участие в конкурсе, должны до пятого февраля 2024 года отправить письмо на адрес электронной почты [email protected], указав свое имя и фамилию, год рождения, место обучения, а также контактные данные. После этого модераторы проекта определят день и время для участия в пленэре. Присоединиться к пленэру можно индивидуально или в составе группы. Каждый конкурсант может участвовать в пленэре только один раз.

В ходе пленэра конкурсант должен будет создать художественную работу акварельными красками на тему "Весна". Каждому участнику будет предоставлена акварельная бумага стандартного размера. Для экспозиции будут выбраны сто лучших работ.

Названия произведений, имена их авторов, а также дата и время проведения выставки будут опубликованы на страницах Азербайджанской государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи" в социальных сетях.

Также будет подготовлен виртуальный каталог выставки. Работы, вошедшие в экспозицию, будут храниться в коллекции Центра искусств "Хатаи".

Авторам работ, вошедших в экспозицию, будут вручены подарки и сертификаты.

Телефон для получения дополнительной информации - 051-310-74-01 (WhatsApp).

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!