В Центре Гейдара Алиева откроется выставка работ грузинского художника Ладо Гудиашвили

24 января в Центре Гейдара Алиева откроется выставка произведений выдающегося грузинского художника Ладо Гудиашвили (1896-1980).

Как сообщает Day.Az, выставка организована по инициативе Центра Гейдара Алиева, при поддержке посольства Грузии в Азербайджане и Фонда Ладо Гудиашвили в Грузии. Произведения легендарного деятеля искусств в областях живописи, графики и сценического оформления будут продемонстрированы в Азербайджане впервые.

Отметим, что многие работы, которые будут представлены на бакинской выставке, привлекают особое внимание. В первую очередь следует отметить графические работы Гудиашвили. Среди них - эскизы костюмов для балетного спектакля, который так и не состоялся. Эти эскизы хранятся как бессмертная память о художнике.

Первая выставка работ Ладо Гудиашвили состоялась в Тбилиси, когда автору было 19 лет. Благодаря этой выставке молодой художник стал широко известен в художественных кругах Грузии. После первой же выставки он стал частью культурной жизни Тбилиси.

Кумиром Ладо Гудиашвили был легендарный грузинский художник Нико Пиросмани. Он несколько раз обращался к образу Нико Пиросмани в своих произведениях. Художник обрел славу и в Европе. Он был особенно хорошо известен в художественном мире Парижа, где прожил пять лет, и снискал признание любителей искусства своими выставками в ряде европейских городов, а также в Нью-Йорке.

Общение Ладо Гудиашвили со всемирно известными деятелями искусства Марком Шагалом, Пабло Пикассо, Владимиром Маяковским, Сергеем Есениным оставило своеобразный след в созданных им произведениях. Гудиашвили утвердился как художник, отображавший реальность через личностный подход, и в то же время как внимательный наблюдатель и психолог, мастерски изображающий бесконечную гамму эмоций на лицах своих персонажей.

Ладо Гудиашвили скончался в 1980 году. Он отличался своим художественным мировоззрением и особым стилем и считается одним из основоположников грузинского модернизма и тбилисского авангардного движения.

С выставкой работ художника в Центре Гейдара Алиева можно будет ознакомиться до 24 апреля.

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