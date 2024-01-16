В Гяндже ищут таланты

Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова начала реализацию проекта "Gəncənin gəncləri" (Молодежь Гянджи), посвященного 2 февраля - Дню молодежи в Азербайджане, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

Целью проекта является выявление молодых талантов, которые живут и созидают в Гяндже.

На выставке, которая пройдет в рамках проекта, свои работы смогут продемонстрировать молодые художники, скульпторы и фотографы.

Для участия в проекте необходимо отправить свои личные данные и фотографии работ на официальную страницу филармонии в instagram (ganja_philharmonic_hall). Работы будут приниматься до 27 января.

Для получения дополнительной информации можно связаться по номеру 0508733710.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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