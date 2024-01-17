"Апатия" Хикмета Рагимова на больших экранах

Актер Хикмет Рагимов в качестве режиссера снял свой второй фильм, сообщает Trend Life. Новый фильм Рагимова называется "Apatiya" (Апатия).

Премьера кинокартины, состоится 9 февраля в Park Cinema Flame Towers. После премьеры фильм будет демонстрироваться во всех кинотеатрах страны.

"Apatiya" - драма, рассказывающая историю бедной семьи. Родители забирают малолетнего сына из школы для того, чтобы он нашел работу. На фоне происходящего в доме, где проживают главные герои, происходит убийство.

Автор сценария и режиссер фильма - Хикмет Рагимов, оператор-постановщик - Гасан Асланов, второй режиссер - Эльчин Гулиев, художник-постановщик и художник по костюмам - Мяляксима Мамедова, композитор - Афлатун Абдуллаев.

Роли в фильме исполнили - Турал Бахыш, Шахла Алигызы, Фуад Джабиев, Мухаммед Шахмамедли, Азер Айдемир, Эльшан Аскеров, Ильгара Тосова, Рашад Ибадов, Мубариз Гулиев и другие актеры.

Отметим, что режиссерским дебютом Хикмета Рагимова стал фильм "Çılpaq" (Обнаженный/ The Naked). "Çılpaq", снятый в 2022 году, удостоен международных призов на кинофестивалях в Турции, России и Франции.

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