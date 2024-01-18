В Лос-Анджелесе открылась выставка «Ужин с султаном: тонкое искусство пиршества»

Музей искусств округа Лос-Анджелес (LACMA) представляет выставку "Ужин с султаном: тонкое искусство пиршества". Среди экспонатов кулинарная книга, изданная в Тегеране в XIII веке, богато украшенные латунные подносы, нефритовые блюда и ложки, украшенные драгоценными камнями, а также целая приемная XVIII века, спасенная из особняка в Дамаске. Это первая выставка, посвященная исламскому искусству в контексте кулинарных традиций. Куратором выставки является Линда Комарофф, куратор и руководитель отдела искусства Ближнего Востока LACMA.

"Для многих, если не для большинства из нас, первое знакомство с другой культурой связано не с ее искусством, литературой или историей, а с ее кухней, - рассказывает Комарофф. - Через призму нашего современного увлечения гастрономией история исламской кулинарной культуры предлагает нам мощный канал для лучшего понимания и оценки изобразительного искусства".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, экспозиция включает в себя девять тематических разделов, каждый из которых исследует какой-либо аспект или влияние исламской кулинарной культуры во времени и пространстве.

На выставке представлены три специальные инсталляции, в том числе дамасская комната (1776-67/1180 гг. хиджры). Эта богато украшенная приемная в позднеосманском доме с внутренним двором имеет красиво расписанные резные деревянные стены. Роскошные материалы демонстрируют богатство и социальный статус семьи. Дома зажиточных людей в Дамаске османской эпохи имели простой внешний вид, но внутри этих домов находились искусно украшенные приемные.

Еще один специальный экспонат - "суфра" (ткань, покрывающая поверхность, за которой едят). Обычно ее размещают на земле во многих частях традиционного исламского мира. Гостям будет предложено расположиться на причудливых подушках для "виртуального пиршества" и понюхать ароматические коробочки с кардамоном, розовой водой, цветами апельсина и т.д.

Выставленные рядом произведения искусства демонстрируют большое разнообразие посуды, утвари и столовых принадлежностей, таких как салфетки и сосуды для мытья рук, которые ассоциируются с прекрасным застольем.

Одна из самых креативных и увлекательных инсталляций - произведение, созданное по заказу LACMA с целью установить связь между традиционными и современными обеденными практиками. Художник Садик Квайш Альфраджи представил мультимедийную инсталляцию, состоящую из рисунков, фотографий и анимационного фильма. Этот шестиминутный фильм воссоздает детские воспоминания, ощущения и комфорт. Альфраджи визуализирует и сохраняет осязаемые воспоминания о хлебе, приготовленном вручную его матерью, вплоть до его вкуса, запаха и прикосновения. Он отражает универсальный семейный опыт, например, то, как совместная еда объединяет людей, хотя эмоциональное воздействие часто бывает горько-сладким. Посетители выставки могут отсканировать QR-код, чтобы узнать рецепт традиционного иракского хлеба, приготовленного матерью художника.

По словам Майкла Гована, генерального директора LACMA и директора музея Уоллиса Анненберга, "Ужин с султаном" - это крупная выставка исламского искусства, которая открывает новые горизонты в акценте на практике, общей для всех культур - пиршестве. Эта выставка также знаменует собой первый раз, когда Дамасский зал будет доступен для американской аудитории.

Выставка "Ужин с султаном: тонкое искусство пиршества", которая объединяет около 250 предметов из 30 государственных и частных коллекций в США, Европе и на Ближнем Востоке датируемых VII - началом XX веков, представленных в контексте кулинарных и обеденных традиций, открыта для публики по 4 августа 2024 года в Resnick Pavilion.

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