Юсиф Эйвазов выступил на сцене Opera Bastille в Париже

Народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов выступил на сцене оперного театра в Париже (Франция) - Опера Бастилии (Opera Bastille), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Юсиф Эйвазов выступил в постановке "Адриана Лекуврер". Сцену с Юсифом Эйвазовым разделили народная артистка России Анна Нетребко, прима Мариинского театра Екатерина Семенчук и другие артисты.

"Адриенна Лекуврер" - опера Франческо Чилеа в четырех действиях, в спектакле народный артист Азербайджана исполнил партию Маурицио (граф Морис Саксонский).

Показ спектакля собрал аншлаг, по окончании показа зрители долго рукоплескали артистам.

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