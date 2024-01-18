В Бельгии нашли украденные картины Пикассо и Шагала

Полиция Бельгии нашла в Антверпене картины Пабло Пикассо и Марка Шагала стоимостью $900 тыс., которые были украдены еще в 2010 году/

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает местное издание Le Soir.

Речь идет о полотнах "Тете" Пикассо и "Человек в молитве" Шагала. Они были украдены у коллекционера из Тель-Авива в 2010 году. Кроме этих работ были похищены драгоценности на сумму около $680 тыс.

Расследование началось, когда криминальный отдел Федеральной судебной полиции узнал, что гражданин Бельгии, проживающий в городе Намюр, выставил в конце 2022 года эти картины на продажу.

В 2023 году полиция выяснила, что подозреваемый владел разыскиваемыми картинами и мог хранить их дома или у родственников. 10 января в его жилище прошли обыски: была найдена крупная сумма наличных, но не полотна. Подозреваемый признался, что владел ими, но не назвал место хранения. В итоге картины удалось найти при обыске в подвале в Антверпене. Полотна не пострадали и до сих пор находятся в своих оригинальных рамах, отмечает Le Soir.

Главному подозреваемому предъявили обвинение и арестовали.

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