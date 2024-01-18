Ниязи в воспоминаниях… В Баку представлены книги о маэстро

В филиале Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана - квартире-музее Ниязи в Баку в рамках Клуба любителей классической музыки состоялась презентация книги "Sadəcə Niyazi" (Просто Ниязи) журналиста, исследователя, доктора философии по искусствоведению, заслуженного работника культуры Алисафдара Гусейнова, сообщает Day.Az. Участники мероприятия также ознакомились с недавно изданной музеем книгой "Niyazi xatirələrdə" (Ниязи в воспоминаниях).

В своих выступлениях директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, доктор искусствоведения заслуженный работник культуры Алла Байрамова, народный артист Азербайджана, композитор, директор Дома-музея Узеира Гаджибейли Сардар Фараджев, заслуженный деятель искусств, музыковед, профессор Зумруд Дадашзаде, заслуженный артист, дирижер, пианист, композитор Туран Манафзаде и другие подчеркнули, что Ниязи внес большой вклад в музыкальную культуру Азербайджана, с его именем связано формирование азербайджанской национальной дирижерской школы. Наряду с тем, что Ниязи был прекрасным дирижером, он также был замечательным композитором, произведения которого и сегодня звучат и любимы слушателями.

Автор книги "Sadəcə Niyazi" Алисафдар Гусейнов рассказал гостям мероприятия об интересных моментах жизни и творческого пути маэстро.

Выступления сопровождались слайд-шоу, подготовленным на основе богатой коллекции музея и отражающим творчество Ниязи.

В художественной части мероприятия прозвучали произведения Ниязи и других азербайджанских композиторов в исполнении профессора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народной артистки, пианистки Ульвии Гаджибековой, музыковеда, вокалистки Севиндж Ибрагимовой, заслуженного артиста Турана Манафзаде.

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