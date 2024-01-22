Как будут выглядеть мировые достопримечательности через 50 лет

Некоммерческая группа по климатическим исследованиям Climate Central разработала два сценария будущего известных мировых достопримечательностей. Представлены худший вариант, при котором удастся сохранить потепление на уровне 1,5°C и сценарий того, как будет выглядеть мир через 50 лет, если климатические изменения продолжат происходить в современном темпе.

Как сообщает Day.Az, пессимистичный вариант предполагает, что к 2070 году температура увеличится на 3°C. В таком случае мир ждут глобальные изменения. Более оптимистичная версия предполагает, что получится сдержать глобальное потепление на уровне 1,5°C, которое наблюдается сейчас. Ученые отмечают, что такой версии удастся добиться только при резком сокращении выбросов углекислого газа и загрязнения окружающей среды.

Специалисты смоделировали прогнозы порядка двухсот различных локаций. Среди российских достопримечательностей представлен петербуржский Эрмитаж. Специалисты предполагают, что при худшем сценарии музей может затопить.

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