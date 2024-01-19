В рамках проекта "Qonağımız var" состоялась встреча с Метанет Искендерли

При организации Главного Управления культуры города Баку в Центре культуры поселка Шаган состоялась встреча с заслуженной артисткой Азербайджана Метанет Искендерли, сообщили Day.Az в Управлении. Встреча прошла в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость).

В начале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов.

На вечере было рассказано о творческой деятельности певицы, ярких этапах в ее сценической карьере. В исполнении Метанет Искендерли прозвучали известные композиции из ее репертуара.

Публика приняла композиции с большим воодушевлением и подпевала исполнительнице. Также в ходе встречи зрителям была предоставлена возможность задать певице вопросы.

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