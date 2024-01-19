В Национальной библиотеке состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине трагедии 20 Января

В Азербайджанской национальной библиотеке в Баку состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Day.Az.

Минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших жизни за независимость Азербайджана.

На мероприятии было отмечено, что 20 Января - кровавая и одновременно славная страница в истории азербайджанского народа. Светлая память шехидов 20 Января будет вечно жить в сердцах нашего народа.

В ходе мероприятия были представлены подготовленные сотрудниками Национальной библиотеки электронная база данных под названием "20​​Января - наша кровавая память" и традиционная книжная выставка под названием "20 Января - День всенародной скорби и гордости". На выставке были представлены книги и статьи, опубликованные в периодической печати, отражающие события, произошедшие в ночь с 19 на 20 января 1990 года.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, частное и государственное имущества.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту резню.

В память о жертвах трагических событий той ночи, 20 Января был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.

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