Артефакты доколумбового периода вернули в Перу

На церемонии реституции, состоявшейся в Министерстве иностранных дел Перу, столица страны - Лима приветствовала возвращение более 200 культурных ценностей из США, Германии, Бельгии, Канады и Испании. Коллекция включает в себя предметы доиспанского периода: кипу, скульптуры инков, текстиль культуры чанкай и керамические изделия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, реституция артефактов стала возможной благодаря коллективным усилиям Министерства иностранных дел, Министерства культуры, Министерства внутренних дел, Прокуратуры и Интерпола.

"Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить иностранных граждан и организации, представляющие Германию, Бельгию, Канаду, Испанию и США, которые осознают ущерб, наносимый незаконной торговлей культурными ценностями, и поддерживают наши усилия по возвращению культурного наследия", - сказал на церемонии заместитель министра иностранных дел Перу Игнасио Игуэрас.

В обширную возвращенную коллекцию вошли 198 археологических артефактов, один историко-художественный экспонат и три архивно-документальных предмета. Примечательно, что 154 археологических предмета были добровольно возвращены гражданами со всего мира, что свидетельствует о глобальной приверженности делу сохранения культуры. Остальные 42 предмета были найдены в результате конфискации, проведенной Министерством внутренней безопасности США и немецкой полицией. Два предмета были возвращены Музеем естественной истории Санта-Барбары в Лос-Анджелесе.

Среди примечательных предметов доиспанского периода отмечают два кипу и литические артефакты, включая головки булав и скульптуры инков, инструменты и фрагменты текстиля чанкай, а также металлические изделия, относящиеся к культуре чиму. В коллекции также представлены керамические изделия, представляющие культуры моче, наска, ламбаеке, инка и другие.

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