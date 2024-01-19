Первый Фестиваль мобильных фильмов в Азербайджане - условия участия
Мобильные фильмы - это развивающаяся креативная индустрия, и несмотря на техническое развитие современного кинематографа, фильмы, снятые с помощью мобильных телефонов, набирают обороты. Сегодня у каждого есть мобильный телефон, благодаря чему кинопроизводство становится доступным. Мобильные фильмы показывают сегодня даже в больших кинотеатрах и они делают кассовые сборы. Об этом сказал Day.Az учредитель и руководитель Фестиваля мобильных фильмов CINEMO Руслан Сабирли.
CINEMO Mobil Film Festival проводится при поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики в рамках "Творческой недели", организованной министерством культуры.
Принять участие в первом CINEMO Mobil Film Festival может любой желающий, независимо от возраста, сняв фильм на мобильный телефон и зарегистрировав его на сайте фестиваля.
Проект носит конкурсный характер, жюри определит победителей из числа представленных фильмов. Победителей ждут денежные призы. Более подробную информацию можно найти на сайте фестиваля: www.cinemoff.com.
Победители фестиваля получат денежные призы:
- В номинации "Художественный фильм": первое место - 2 000 azn, второе место - 1 500 azn, третье место - 1 200 azn
- В номинации "Документальный фильм": первое место - 1 500 azn, второе место - 1 200 azn, третье место - 1 000 azn.
- В номинации "Социальный ролик": первое место - 1 200 azn, второе место - 1 000 azn, третье место - 800 azn.
Последний день регистрации участников и получения фильмов: 31 января 2024 г.
Условия участия в фестивале следующие:
- принять участие в фестивале может любой желающий;
- фильм должен быть снят на мобильный телефон;
- один участник может представить любое количество фильмов;
- один участник может представлять фильмы в разных номинациях;
- один фильм может быть представлен только в одну из номинаций;
- съемка может вестись на несколько мобильных телефонов;
- дополнительное оборудование во время съемок - свет, ронин, микрофон и т.д. - может быть использовано;
- компьютерное и монтажное программное обеспечение можно использовать во время постобработки;
- фильм может быть размещен на официальном сайте фестиваля и других интернет-ресурсах без оплаты автору;
- участнику необходимо зарегистрироваться и прислать фильм файлом;
- на каждый фильм участник должен зарегистрироваться отдельно;
- фильмы, присланные без регистрации, на фестиваль не принимаются;
- вместе с фильмом участник должен отправить копии удостоверения личности (обе стороны) и свидетельство государственного социального страхования, если таковое имеется.
Цели фестиваля, который проходит под слоганом "Fikir çəkmə, Telefona çək!" - поддержка творческой активности молодежи, популяризация мобильного кинопроизводства среди молодежи, повышение знаний молодежи в области кино, выявление талантливых мобильных фотографов и кинематографистов, продвижение социальных ценностей посредством широких возможностей мобильной пленки, установление творческих связей между талантливой молодежью.
Все вопросы можно задать по электронной почте или в соцсетях фестиваля:
Mail: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/cinemoff
İnstagram: https://www.instagram.com/cinemoff/
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