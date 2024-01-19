В Азербайджанском национальном музее искусств представлена картина Мамедгусейна Гусейнова "20 Yanvar hiyləsi"

В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Day.Az.

На мероприятии под названием "20 Yanvar - Qəhrəmanlıq tariximizi yaşadan əsərlər" было рассказано о литературных и художественных работах, которые отражают кровавые события января 1990 года.

На мероприятии была представлена картина заслуженного художника, профессора Азербайджанской государственной академии художеств Мамедгусейна Гусейнова "20 Yanvar hiyləsi".

Было подчеркнуто, что в коллекции Азербайджанского национального музея искусств хранятся работы ряда художников, посвященные теме 20 Января, и один из них Мамедгусейн Гусейнов.

По словам Мамедгусейна Гусейнова, картину "20 Yanvar hiyləsi" он написал в 2000 году к 10-й годовщине трагедии 20 Января.

"Она хранится в фонде Азербайджанского национального музея искусств. Благодаря директору музея, заслуженному работнику культуры Ширин Меликовой картина сегодня впервые демонстрируется широкой общественности. У меня в мастерской есть еще несколько работ, посвященных трагедии 20 Января. Такие темы, как трагедия 20 Января, Ходжалинский геноцид, 31 марта - День геноцида азербайджанцев, занимают важное место в творчестве деятелей искусства", - сказал Мамедгусейн Гусейнов.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, частное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту резню.

В память о жертвах трагических событий той ночи 20 января было объявлено в Азербайджане Днем всенародной скорби.

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