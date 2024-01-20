В Баку показан фильм "Silahdaşlar", посвященный трагедии 20 Января

В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялся показ документального фильма "Silahdaşlar", посвященный 34-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Day.Az.

Автором сценария документального фильма является народный артист Азербайджана Рамиз Фаталиев, режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Низами Аббас.

Фильм был подготовлен студией "Salnaməfilm" в 2019 году, и повествует о самоотверженности деятелей кино, запечатлевших трагические события 20 января 1990 года.

После демонстрации фильма директор Азербайджанского национального музея искусств, заслуженный работник культуры Ширин Меликова рассказала об историческом значении событий 20 января 1990 года.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к виновникам трагедии.

В память о жертвах трагических событий дата "20 Января" объявлена в Азербайджане Днем всенародной скорби.

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