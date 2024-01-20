В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана почтили память шехидов 20 Января

В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана в Баку состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Day.Az.

Минутой молчания была почтена светлая память шехидов.

Директор музея, доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры Алла Байрамова рассказала о событиях 20 января 1990 года, отметив, что азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память шехидов.

Заведующая отделом музея Ульвия Шаммедова выступила на тему "20 Января - героическая страница истории Азербайджана".

На мероприятии доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, доктор философии по искусствоведению Севда Мамедли (фортепиано), солист Ансамбля старинных музыкальных инструментов при музее, заслуженный артист Давуд Абдуллаев (тар) и Пярвиз Гаджибеков (фортепиано) представили программу, посвященную светлой памяти шехидов.

Поэтесса Назлы Язар в сопровождении исполнителя на таре Давуда Абдуллаева продекламировала поэтическое произведение.

Также вниманию участников мероприятия был представлен документальный фильм "Silahdaşlar", подготовленный студией "Salnaməfilm". Автором сценария документального фильма является народный артист Азербайджана Рамиз Фаталиев, режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Низами Аббас. Фильм был подготовлен студией "Salnaməfilm" в 2019 году и повествует о самоотверженности деятелей кино, запечатлевших на пленку трагические события 20 января 1990 года.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к виновникам трагедии.

В память о жертвах трагических событий дата "20 Января" объявлена в Азербайджане Днем всенародной скорби.

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