В Бакинской филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января - ФОТО
В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел вечер, посвященный 34-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Day.Az.
Минутой молчания была почтена светлая память шехидов.
В программе под управлением художественного руководителя и главного дирижера - заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова выступили Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли и Азербайджанская государственная хоровая капелла (художественный руководитель - народная артистка Азербайджана Гюльбаджы Иманова).
Солисты программы - заслуженный артист Антон Ферштандт (баритон) и лауреат республиканских и международных конкурсов Фатима Джафарзаде (сопрано).
На вечере прозвучал "Немецкий реквием" Иоганнеса Брамса.
Фото - Кямран Багиров.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az
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