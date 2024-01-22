В Союзе композиторов Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное годовщине 20 января

В конференц-зале Союза композиторов Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине трагических событий 20 января 1990 года - Дню национального траура, передает Day.Az.

Председатель Союза композиторов Азербайджана, член-корреспондент НАНА, народная артистка, профессор Франгиз Ализаде, открывшая мероприятие вступительной речью, предоставила информацию о преступлении, совершенном против мирного населения в Баку 20 января 1990 года

Доктор философских наук в области искусствоведения, профессор Лейла Гулиева выступила с докладом "О симфонии Азера Рзаева "Баку - 90"", заслуженный деятель культуры, доктор философских наук Саадат Тахмиразгызы выступила с докладом "Тема шехидов в творчестве азербайджанских композиторов".

В завершении мероприятия была представлена ​​DVD-запись симфонии "Баку-90" композитора,народного артиста Азера Рзаева , посвященная памяти жертв трагедии 20 января. Была также представлена,посвященная данной трагедии новое сочингение Севды Мамедли - "Воспоминания" - Пьеса для фортепиано (2021) в исполнении автора.

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