Исполняется 119 лет со дня рождения Банин

После падения Азербайджанской Демократической Республики в 1920 году многие семьи государственных деятелей были вынуждены покинуть страну. Одной из них стала семья Мирзы Асадуллаева, который в период АДР занимал пост министра торговли и промышленности. Мирза Асадуллаев был сыном известного нефтемагната Шамси Асадуллаева и зятем другого азербайджанского миллионера - Ага Мусы Нагиева.

Как передает Day.Az, сегодня исполняется 119 лет Умбюльбану, дочери бакинского нефтепромышленника Мирзы Асадуллаева, выдающей азербайджанской писательнице, прожившей большую часть своей жизни во Франции.

Она родилась в 1905 году, но свою умершую при родах мать никогда не знала - на память о ней девочке осталось лишь имя. Получив в родительском доме блестящее по европейским стандартам того времени образование, Умбюльбану, тем не менее, согласно тогдашней восточной традиции ранних браков, в 15 лет выходит замуж за влиятельного человека. В 1924 году в возрасте 19 лет она разводится с нелюбимым мужем и эмигрирует в Париж. Именно Париж становится ее второй родиной.

В Париже ей пришлось работать продавщицей, манекенщицей, но она одновременно продолжила образование. Затем Умбюльбану начинает заниматься переводами, журналистикой, редактирует на радио передачи на французском языке. Позже она стала одной из известных фигур французской литературы под псевдонимом Банин.

Постепенно Банин входит в литературные круги Парижа, становится известной среди русских писателей-эмигрантов, которые составляли особый слой эмигрантской элиты. Здесь в числе ее знакомых были философы Н.Бердяев, Л.Шестов, Н.Лосский, поэты и писатели В.Иванов, М.Цветаева, К.Бальмонт, И.Северянин, И.Бунин, Тэффи, А.Ремизов, Д.Мережковский и его жена З.Гиппиус, А.Куприн, Б.Зайцев, А.Адамович. В своих воспоминаниях Банин особенно выделяет Тэффи и Ивана Бунина, которые входили в круг ее близких друзей.

Первый роман Банин "Нами" (1943), повествовавший о событиях в Азербайджане в предреволюционный период и социально-политической катастрофе, затронувшей все слои общества, не имел особого успеха. Однако это не остановило Банин, спустя два года она опубликовала роман "Кавказские дни" (1945), сделавший ее имя известным французскому читателю. Вслед за романом "Кавказские дни" одна за другой выходят новые книги Банин: "Парижские дни" (1947), "Встреча с Эрнстом Юнгером" (1951), "Я избрала опиум" (1959), "После" (1961), "Иностранная Франция" (1968), "Зов последней надежды" (1971), "Портрет Эрнста Юнгера" (1971), "Эрнст Юнгер в разнообразных лицах" (1989), "Что мне поведала Мария" (1991).

Банин прожила долгую жизнь. Она умерла в возрасте 87 лет и была похоронена в Париже.

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