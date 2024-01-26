В Азербайджане пройдет фестиваль "Gəncliyin səsi"

При организации министерства культуры Азербайджана 1-3 февраля пройдет X фестиваль "Gəncliyin səsi" (Голос молодости), посвященный Дню молодежи Азербайджана, сообщили Day.Az в ведомстве.

Основная цель проведения фестиваля - повышение интереса представителей молодежи к творческой сфере, а также выявление талантов.

В рамках фестиваля в Баку и в регионах страны пройдет серия мероприятий. X фестиваль "Gəncliyin səsi" охватит такие сферы искусства, как музыка, театр, живопись, декоративно-прикладное искусство.

Среди представителей молодежи, которые выступят в ведущих учреждениях культуры страны, будут музыканты, актеры, художники, модельеры и т.д. С участием молодежи в Баку, Гяндже, Гахе и Сальяне пройдут концерты, кукольные спектакли, творческие ярмарки, тематические выставки. Также впервые в этом году в рамках фестиваля пройдет концертная программа, посвященная ашугскому искусству.

По случаю Дня молодежи 2 февраля в музеях при министерстве культуры Азербайджана пройдет "День открытых дверей". Для представителей молодежи в возрасте от 14 до 29 лет вход в музеи в этот день будет свободным.

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