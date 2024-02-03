В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялась презентация первого инклюзивного проекта под названием "Sərhədsiz incəsənət" (Искусство без границ), рассчитанного на лиц с ограниченными возможностями зрения, сообщает Day.Az.

Проект реализован совместно министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным музеем искусств, Азербайджанской государственной академией художеств и Азербайджанским обществом слабовидящих.

Данный проект, представленный в рамках выставки " Mədəni yaddaşımızda Qərbi Azərbaycan" (Западный Азербайджан в нашей культурной памяти), стал первым в истории музейного дела страны инклюзивным проектом, включающим в себя использование тактильного принципа восприятия применительно к произведениям изобразительного искусства.

На выставке представлены рельефные модели ряда известных живописных и графических работ Мирзы Гадима Иревани, а также пейзажа русского художника Николая Грушева "Мечеть Сардар в Иреване".

Модели сопровождаются подробной информацией об этих произведениях искусства, написанным шрифтом Брайля.

Поприветствовав гостей на открытии мероприятия, директор музея, заслуженный работник культуры Ширин Меликова рассказала о том, что в стране инклюзивные программы применяются в различных сферах деятельности. Она подчеркнула, что музей планирует и далее разрабатывать проекты, направленные на вовлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья в музейную жизнь, в социальную и культурную среду, а также адаптировать для них в самом ближайшем будущем постоянную экспозицию музея.

Затем выступили ректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Натиг Алиев, председатель Азербайджанского общества слабовидящих Самьяр Абдуллаев, директор Центра инклюзивного развития и творчества DOST Нигяр Мамедова, рассказав о значимости проекта и заявив о желании будущего совместного сотрудничества в этом направлении.

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