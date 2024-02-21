Классическая музыка - это искусство, которое величественно возвышается над временем. Она отличается разнообразием художественных приемов и глубиной содержания, и не только доставляет наслаждение слушателям, но и оказывает благотворное влияние на их физическое и эмоциональное состояние. Классическая музыка - это бесценный дар, который принесли человечеству гении, создавшие великолепные произведения.

Во Дворце Гейдара Алиева прошел концерт звезд турецкой классической музыки - пианиста и композитора Фазиля Сая и вокалистки Серенад Багджан, сообщает Day.Az.

Фазиль Сай, начавший свою профессиональную карьеру в 1995 году как победитель межконтинентального конкурса в Нью-Йорке, за свою великолепную карьеру сочинил множество получивших всемирную известность произведений. Фазиль Сай, выступавший с концертами на самых известных сценах мира, представил в этот вечер свои наиболее любимые слушателями композиции. Солисткой вечера стала Серенад Багджан, которая является одной из востребованных вокалисток Турции. Двое артистов на сцене подарили зрителям необыкновенные впечатления, встреченные яркими овациями.

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