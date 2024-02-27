В Баку состоится одно из ожидаемых событий концертного сезона

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 5 мая в 19.00 состоится одно из ожидаемых событий этого концертного сезона - выступление выдающегося скрипача и музыкального деятеля современности Гидона Кремера и созданного им камерного оркестра "Кремерата Балтика", сообщает Day.Az.

Музыкант бескомпромиссного художественного мировоззрения, Гидон Кремер завоевал мировую репутацию как один из самых авторитетных и востребованных артистов своего поколения.

Его широкий репертуар включает произведения как классиков, так и сочинения композиторов 20-го и 21-го веков.

Ни один другой солист его масштаба не отстаивал интересы современных композиторов и новой скрипичной музыки, так как это делает Гидон Кремер.

Он сотрудничал со многими современными авторами, такими как Альфред Шнитке, Арво Пярт, Гия Канчели, София Губайдулина, Валентин Сильвестров, Луиджи Ноно, Эдисон Денисов, Ариберт Райманн, Петерис Васкс, Джон Адамс, Виктор Киссин, Майкл Найман, Филип Гласс. Многие из них посвящали ему свои произведения, первым исполнителем которых являлся сам Маэстро

В этом списке нельзя не упомянуть и имя нашего корифея - Гара Гараева, скрипичный концерт которого Гидон Кремер включил в свой репертуар.

Гидон Кремер записал более 120 альбомов и получил множество международных наград, включая премию Ernst-von-Siemens Musikpreis, Bundesverdienstkreuz, премию "Триумф" (Москва), премию ЮНЕСКО, Una Vita Nella Musica - Artur Rubinstein. Кроме того, в 2016 году император Японии наградил его Императорской премией Praemium, эквивалентной Нобелевской премии в области музыки.

В 1997 году Гидон Кремер сформировал камерный оркестр "Kremerata Baltica", в состав которого вошли молодые музыканты из трех стран Балтии.

Очень скоро "Кремерата Балтика" стала профессиональным ансамблем мирового уровня, подтвердив высокую международную репутацию выступлениями на ведущих концертных площадках мира.

За время своего существования "Кремерата Балтика" побывала на гастролях более чем в 50 странах и дала более 1000 концертов в Азии, Австралии, США, Латинской Америке, России и Европе. Вместе с коллективом выступали выдающиеся исполнители современности, в их числе Джесси Норман, Михаил Плетнев, Томас Цейтмайер, Йо-Йо Ма и многие другие. Музыканты записали свыше 50 CD, а в 2002 году завоевали две премии - GRAMMY и ECHO.

Сегодня, в день 77-летия Маэстро, мы желаем ему крепкого здоровья и творческого долголетия!

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/gidon-kremer-and-kremerata-baltika/109483

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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