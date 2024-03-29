Азербайджанский кинопродюсер вошел в состав жюри международного кинофорума в Кыргызстане

Директор Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов, кинопродюсер Фехруз Шамиев вошел в состав жюри XI Международного форума молодого кино "Умут", который пройдет с 29 марта по 1 апреля в Кыргызстане, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт форума.

В рамках форума 30 марта в кинозале Дома кино имени Чингиза Айтматова азербайджанский кинопродюсер Фехруз Шамиев расскажет о Бакинском международном фестивале короткометражных фильмов и представит программу фильмов-лауреатов, куда вошли такие картины, как "Последняя фотография" Тюркан Гусейн (2022), "Забор" Гулу Аскерова (2022), "Дрожь" Амиля Мамибейли (2022).

Форум молодого кино "Умут" - международное киномероприятие, проводимое с 2013 года. Это творческая и образовательная площадка для коммуникации между кинематографистами молодого и старшего поколений. Целью работы форума является поддержка творчества талантливой молодежи, открытие новых имен, содействие профессиональному росту молодых кинематографистов.

В этом году форум приурочен к 90-летию народного артиста Кыргызской Республики, режиссера-документалиста Бекеша Абдылдаева и пройдет под слоганом "Потомкам до востребования с любовью". В программу включены показы короткометражных картин, фильмов-лауреатов и участников мировых кинофестивалей, короткие публичные презентации кинопроектов, мастер-классы и лекции киноведов. Также на площадке развернется ярмарка международных кинофестивалей, где продюсеры и программные директора из стран Содружества расскажут о своих мероприятиях и условиях участия в них.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!