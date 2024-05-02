Азербайджанский национальный музей искусств и Санкт-Петербургская академия художеств подписали меморандум

В рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку между Азербайджанским национальным музеем искусств и Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина был подписан меморандум о сотрудничестве, сообщили Day.Az в музее.

Цель меморандума заключается в укреплении и расширении сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия, обмена опытом, а также в проведении совместной научно-исследовательской работы, сотрудничестве в организации выставок, семинаров, конференций.

Подписавшие меморандум о сотрудничестве - директор Азербайджанского национального музея искусств Ширин Меликова и ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский выразили надежду на плодотворное сотрудничество двух организаций, которое пойдет на пользу развитию культурных связей между Азербайджаном и Россией.

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