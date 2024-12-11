Азербайджанский актер сыграл одну из главных ролей в российском сериале

Актер и модель Анар Халилов исполнил одну из ключевых ролей в российском сериале "Плакса", второй сезон которого показывают на телеканале СТС.

Как сообщает Day.Az, Халилов сыграл Льва - сына влиятельного бизнесмена. Его персонаж обещает главной героине Маше помочь достичь успеха в музыкальной индустрии. Однако эти обещания оборачиваются непредсказуемыми поворотами: вместо карьерного роста Машу и ее окружение ждут серьезные испытания.

Стоит отметить, что Анар Халилов - выпускник "Театрального института имени Щукина" и ученик народной артистки России Людмилы Максаковой. В последние годы он активно строит карьеру в России, совмещая актерскую деятельность с работой в модельной индустрии. Халилов запомнился зрителям не только театральными выступлениями, но и ролью в фильме азербайджанского режиссера Ильгара Сафата "Внутренний город".

Актер активно общается с поклонниками через социальные сети, где делится своими творческими проектами и моментами из личной жизни. Особое внимание подписчиков привлекают его креативные и смелые фотосессии, которые он регулярно публикует в Instagram.