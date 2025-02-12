Скончался заслуженный деятель искусств Азербайджана Шамиль Буксаев

На 77-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Азербайджана, архитектор-монументалист, художник Шамиль Буксаев, сообщает Day.Az.

На протяжении многолетней творческой деятельности он создал множество произведений, был активным участником международных биеннале, республиканских и международных выставок. С 1979 года являлся членом Союза художников Азербайджана. Был председателем секции монументального искусства при СХА.

Помимо монументальной живописи, Шамиль Буксаев уделял внимание таким сферам, как дизайн и архитектура, также сотрудничал с Бакинским театром марионеток. Среди его работ - авторские, эскизные и художественные проекты реставрационных и реконструкционных работ Культурного центра МНБ Азербайджана, был скульптором памятника народному поэту Фикрету Годжа и т.д. Среди работ Шамиля Буксаева можно выделить мозаику "У истоков воздухоплавания" в интерьере кассы аэропорта (создана совместно с Фирудином Аскеровым, Джаванширом Алиевым), мозаику перед зданием Завода шин, мозаику детского летнего кинотеатра на Приморском бульваре, созданную в 80-е годы, а также большие керамические работы, роспись на здании Музея ковров в Губе, левкаса в шахматной школе, лепки на здании Гянджинского винного завода и другие.

Но самой значимой стала мозаика в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева. Авторами мозаичной живописи выступили народный художник Огтай Шихалиев и заслуженный деятель искусств Шамиль Буксаев.

Строительство этого здания началось в 1977 году и было завершено лишь в 1990 году. Мозаика охватывает весь второй этаж комплекса - 700 кв. м. Картина составлена из множества панно, отражающих традиции, народные сказки, абстрактные композиции, элементы государственной атрибутики и другие детали. Все панно тесно связаны между собой и в целом образуют большой ансамбль с архитектурой всего здания. Как не раз отмечал Шамиль Буксаев, бывший мэр города Баку Алиш Лемберанский даже хотел внести ее в книгу рекордов Гиннесса. Ее называли самой большой мозаикой бывшего СССР. Это мозаичное панно является бесценным памятником благодаря своим функциональным, конструктивным и эстетическим элементам, формирующим чувство прекрасного.